Somma Lombardo (Varese), 15 giugno 2020 - Era il desiderio espresso dalla famiglia sommese Aielli che non avendo eredi donò al comune di Somma Lombardo la sua proprietà nella frazione di Mezzana: nell’abitazione con annessa officina, realizzare un progetto di carattere sociale. C’è voluto tempo, certo, ma ora dopo quarant’anni nascerà la “Casa del sociale”, quindi quel desiderio sarà realizzato grazie all’impegno dell’amministrazione guidata dal sindaco Stefano Bellaria e della Fondazione Casa Amica Cesare Carabelli, che potranno intervenire per le ristrutturazioni grazie ai fondi a disposizione. La Fondazione di recente ha ricevuto risorse per un milione e 50 mila euro con il bando “Emblematici maggiori” della Provincia di Varese, mentre l’amministrazione nei giorni scorsi ha sbloccato 900mila euro destinati proprio al recupero dell’immobile, un patrimonio che dopo anni di abbandono, finalmente sarà messo a disposizione della comunità con finalità sociali e di solidarietà, nel rispetto delle volontà della famiglia Aielli.

«Siamo contenti – commenta il sindaco Bellaria – pur in un momento così difficile si sono create le condizioni per intervenire, con un’attenzione a iniziative che dovranno dare risposte ai bisogni sociali che ci saranno, la nostra amministrazione farà la sua parte, ristrutturando lo stabile, sede dell’officina, la Fondazione Carabelli invece riqualificherà l’abitazione. Sarà un importante lavoro di squadra, di cui a beneficiare sarà la nostra comunità". Ci sarà anche un parco aperto ai cittadini. I tecnici di Spes (Somma patrimoni e servizi) sono già al lavoro per definire i progetti dei lavori di ristrutturazione, obiettivo, fa sapere Bellaria per "uno spazio per la città, che noi vogliamo concretamente solidale e aperta".

Gli interventi da parte del comune prevedono nello stabile, un tempo officina, al pian terreno in collaborazione con la Caritas la realizzazione dell’”Emporio della solidarietà” per aiutare le famiglie bisognose con il sostegno alimentare, al piano superiore spazi comunitari, tra cui una sala civica, che nella frazione non c’è e un ambulatorio, con attenzione ai minori con difficoltà. La vecchia abitazione della famiglia Aielli sarà invece ristrutturata dalla Fondazione Carabelli onlus che realizzerà un progetto sociale di grande valore, la “Residenza La ghianda” , con spazi residenziali e lavorativi per persone con disabilità, per i quali sarà un punto di riferimento dopo la perdita dei familiari. Entro l’anno dovrebbero partire i lavori, nel frattempo a Somma Lombardo si è concluso un altro progetto importante, la realizzazione di 5 alloggi per dare una risposta ad una nuova povertà emergente, quella dei genitori separati. L’intervento di circa 500 mila euro, di cui 200 mila arrivati grazie a un bando di Ats Insubria.

