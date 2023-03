Soccorso ciclista 41enne investito da un’auto E frontale con un ferito

Un ciclista è stato investito ieri al quartiere Prealpi. Verso le 8 l’impatto tra una Lancia Y guidata da una 48enne di Lomazzo e la bicicletta su cui stava pedalando un 41enne. L’uomo è finito a terra e la conducente dell’auto ha subito fermato la vettura per prestargli aiuto e sono arrivati i soccorsi. Il personale sanitario si è occupato subito del ciclista che non ha mai perso i sensi. E’ stato comunque portato in codice verde all’ospedale di Saronno per le cure e gli accertamenti del caso. Sempre al presidio di piazzale Borella è arrivato in mattinata anche un 33enne rimasto ferito nello scontro frontale avvenuto in via Mazzini a Cislago alle 8 tra una Fiat Punto e la Fiat Panda. Traffico in tilt malgrado il rapido intervento della polizia locale.