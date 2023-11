Siglata l’intesa con la Prefettura. Parte il Controllo di vicinato

Sottoscritto nei giorni scorsi in Prefettura a Varese l’accordo, a Luino sarà attivato il Controllo di vicinato. "Confidiamo nella sua efficacia - dice il sindaco Enrico Bianchi - anche a Luino. Ringrazio il Prefetto di Varese, un grazie va anche alla nostra Polizia locale e a tutte le forze di polizia sul territorio che, insieme ai cittadini che vorranno dedicarsi a questa inziativa, faranno in modo che Luino sia una città ancora più sicura". Strumento già applicato in moltissimi comuni italiani, anche nel territorio della provincia di Varese, il Controllo di Vicinato prevede l’auto-organizzazione tra vicini per sorvegliare informalmente l’area intorno alle proprie abitazioni e gli spazi pubblici più prossimi. L’attività è segnalata da appositi cartelli che hanno lo scopo di comunicare a chiunque passi nella zona interessata che la sua presenza non passerà inosservata e che il vicinato è attento e consapevole a ciò che avviene all’interno della propria area. Dove il programma del Controllo del Vicinato è attivo, i molti occhi dei residenti sugli spazi pubblici e privati rappresentano un deterrente contro i furti nelle case e un disincentivo per altri comportamenti illegali (scippi, truffe porta a porta, vandalismi). "Siamo estremamente convinti che l’espressione cento occhi siano meglio di due abbia un senso reale", commenta l’assessore alla Sicurezza luinese Ivan Martinelli. "È una iniziativa che non solo ha un grande potenziale a livello di sicurezza ma impegna i cittadini volenterosi a spendersi per la propria città". Quindi l’invito " Partecipate numerosi agli incontri che faremo". Il Controllo di Vicinato sarà presentato il 18 novembre a Palazzo Verbania (ore 10.30).

A questo incontro ne seguiranno altri cinque nelle frazioni. R.F.