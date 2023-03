Si schianta in moto Corsa al pronto soccorso per un sedicenne

Brutto incidente per un sedicenne a Castano Primo. Il ragazzo stava percorrendo in moto via Corridoni, poco dopo le quattro del pomeriggio di ieri, quando è rimasto coinvolto in una caduta. Il giovane ha riportato traumi su diverse parti del corpo che hanno richiesto il trasporto in pronto soccorso. Giunti a Castano Primo i soccorritori della vicina Croce Azzurra di Buscate che lo hanno trasferito, in codice giallo, al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano.

Incidente anche nella frazione di Furato a Inveruno, in via Gorizia, verso le 18 di ieri. Anche in questo caso ad avere la peggio è stato un giovane motociclista di 24 anni, finito al pronto soccorso in codice verde per i controlli di rito.