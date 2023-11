Si scaldano col gpl. Tre feriti nel rogo

Paura, alle 19 di ieri, nello spazio esterno di un locale pubblico di via Volturno a Lodi. Per cause sconosciute, ha improvvisamente preso fuoco una bottiglia di gpl utilizzata per alimentare la stufetta esterna dell’esercizio commerciale. Un modo per dare uno spazio confortevole ai clienti, nonostante il freddo pungente di questi giorni e che però ieri, ha dato problemi. Sono rimaste coinvolte tre persone. Fortunatamente nessuno è però rimasto ferito gravemente. I presenti, due ragazzi di 27 e 28 anni e una ragazza 27enne, sono stati raggiunti da un’ambulanza della Croce rossa e visitati. I feriti sono stati accompagnati all’ospedale Maggiore.