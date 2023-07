Si ritrova i ladri in casa Ottantenne sotto choc

Non si sono fatti scrupoli a entrare nella casa, di notte, alla presenza dell’anziano residente. I ladri hanno forzato la porta finestra sul terrazzo per introdursi nell’abitazione di un pensionato di 87 anni, residente a Voghera. L’anziano ha così avuto l’incontro ravvicinato con i malviventi che – per fortuna – non hanno avuto reazioni violente e non lo hanno né aggredito né minacciato preferendo tornare sui loro passi e fuggire subito dall’abitazione, portando via solo un telefonino e riuscendo a dileguarsi prima dell’arrivo dei carabinieri. Erano circa le 23.30, nella notte di sabato, quando il pensionato si è ripreso dallo choc ha chiamato i carabinieri. Dei fuggitivi nessuna traccia, non si esclude possano aver messo a segno altri colpi nella zona. St.Za.