Si rinnova la sagra cara ai contradaioli di Legnarello

Nella ricorrenza della Candelora si è rinnovata la tradizionale sagra “Caru mi Caru ti” tanto cara ai contradaioli di Legnarello. La festa è iniziata venerdì con un concerto dell’orchestra e del coro dell’Accademia Amadeus nella chiesa del Redentore tutta bardata con i colori della contrada del sole. E’ proseguita con la cena del sabato sera e la festa di domenica con la via Dante che ha ospitato un mercatino e gli ambulanti che vendevano le classiche collane di marroni. Anticipata dal suono delle chiarine e dal rullo dei tamburi c’è stata poi la sfilata dal maniero alla chiesa dove i contradaioli hanno assistito al momento clou della festa, l’investitura della Reggenza. Per il nuovo anno paliesco Legnarello presenta una reggenza in parte rinnovata. Resta in carica il gran priore Alessandro Mengoli. Nuovi invece il capitano e la castellana, i cui costumi saranno indossati negli eventi del Palio da Diego Tomalino e da Michela Sala.