Si attribuisce l’Agnesino. La riconoscenza di Somma al carabiniere in pensione

L’Agnesino, il massimo riconoscimento cittadino di Somma Lombardo, sarà consegnato a Michelangelo Segreto, luogotenente, oggi in pensione, comandante della stazione dei carabinieri di Somma Lombardo, la premiazione in occasione della festa della Patrona Sant’Agnese in programma sabato. Originario di Capo Orlando, ma sommese d’adozione, Segreto ha preso servizio il 1° settembre del 1990 rimanendo sul territorio per 33 anni, coordinando molte indagini anche di rilevanza nazionale. Il sindaco Stefano Bellaria e l’Assessore alla Cultura Donata Valenti ringraziano il luogotenente Segreto: "a nome di tutta la cittadinanza sommese esprimiamo profonda stima e massima riconoscenza ad un vero punto di riferimento per moltissimi anni per la nostra Comunità".

Questa la motivazione del riconoscimento "Per l’impegno, la devozione, l’integrità e la costanza nell’adempimento del suo ruolo e per il profondo rispetto, la vicinanza e la solidarietà alla cittadinanza di Somma Lombardo il Luogotenente Michelangelo Segreto è stato un punto di riferimento e un pilastro per l’Arma incarnando alla perfezione lo spirito dell’Agnesino".

Molti gli appuntamenti in agenda per celebrare la festa patronale di Sant’Agnese sabato 20 gennaio, il via alle 16.30 con la parata dei ragazzi delle associazioni sportive sommesi con la fiaccola Olimpica degli Oratori del Decanato di Somma Lombardo, alle 17.30 sul sagrato della basilica la cerimonia di consegna dell’Agnesino, quindi alle 18.15 la messa solenne celebrata dadon Basilio Mascetti. Domenica alle 16 il concerto dell’Orchestra e Coro Sinfonico Amadeus, alle 16 in basilica, segnerà il gran finale.

R.Va.