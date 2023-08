Sfregiata al viso La lite col compagno fra le mura di casa finisce a coltellate

di Lorenzo Crespi

Ha picchiato e sfregiato in volto una donna: un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Gallarate. L’intervento si è svolto all’alba dello scorso lunedì, vigilia di Ferragosto, quando la Volante ha raggiunto un appartamento della periferia gallaratese. I vicini di casa, sentite le urla di una donna probabilmente in difficoltà, avevano segnalato la situazione chiamando il 112. Gli agenti si sono trovati di fronte uno scenario inquietante: tracce di sangue su muri e pavimenti e un canovaccio intriso di sangue. In quel momento c’erano quattro persone in casa, tra cui una donna all’interno di un bagno, intenta a tamponarsi le ferite ancora sanguinanti.

I presenti sostenevano che la ragazza si fosse ferita al volto da sola, ma i poliziotti non hanno creduto a questa versione. La donna, in evidente stato di choc, presentava diverse ferite da arma da taglio sul viso, il naso tumefatto e segni di strangolamento al collo, mentre uno degli uomini presenti mostrava delle escoriazioni riconducibili a un episodio di violenza. La donna è stata trasportata subito in ospedale: diagnosticate fratture multiple, plurime ferite lacero-contuse, contusioni varie ed ecchimosi da strangolamento al collo.

Sottoposta a intervento chirurgico necessario soprattutto per suturare, tra gli altri, un taglio di circa dieci centimetri, è stata poi dimessa, salvo complicazioni, con una prognosi iniziale di trenta giorni. La perquisizione dell’appartamento ha permesso di sequestrare un pugnale, che era stato nascosto nel frigorifero, e le indagini hanno portato ad individuare nell’uomo fermato l’autore delle lesioni, che tra l’altro ha precedenti legati proprio ad episodi di violenza sulle donne. È stato arrestato e portato in carcere a Busto.