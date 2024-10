Settore turistico sostenibile. Il Lab in ateneo

Promuovere la crescita sostenibile del turismo attraverso la ricerca scientifica e le collaborazioni con partner nazionali e internazionali: è l’obiettivo di Responsible Tourism Lab, un progetto dell’Università Liuc diretto da Niccolò Comerio (nella foto), ricercatore di Politica economica. "Da anni – spiega Comerio – Liuc è impegnata nella ricerca sul settore turistico: tra i temi approfonditi più di recente, il Giappone, una destinazione per la quale nell’ultimo decennio il settore turistico si è rivelato un importante strumento in grado di supportare la crescita economica. Da qui, abbiamo poi sviluppato altre ricerche sul turismo in Italia, con un occhio su alcuni temi di grande attualità come l’impatto sullo sviluppo complessivo dei territori e sulla vita delle comunità, la diffusione di nuovi trend, come la richiesta di esperienze immersive, e fenomeni come l’overtourism. Stiamo lavorando sulla relazione tra industria turistica e disuguaglianze di reddito a livello territoriale e sulla valutazione del possibile impiego di questo settore nel sostenere il processo di convergenza economica tra aree più ricche e più povere".

Il Responsible Tourism Lab nasce dall’impegno di un team di ricercatori e professori Liuc (oltre al direttore Niccolò Comerio, il vice direttore Fausto Pacicco e i docenti Massimiliano Serati, Andrea Venegoni, Alessandra Centinaio) e si arricchirà a breve del contributo di accademici stranieri, in linea con la vocazione internazionale dell’Università: "Importanti ricadute – conclude Comerio – ci saranno sempre più in futuro anche per gli studenti, che possono contare sulle competenze sviluppate nel Lab per la realizzazione della tesi di laurea. E i legami con atenei stranieri pongono le basi per opportunità di mobilità per chi frequenta la Liuc".P.G.