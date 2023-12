Settantenne raggirato da falso funzionario

Sembra incredibile

che truffe come questa possano ancora accadere malgrado la campagna

di informazione condotta dalle forze dell’ordine e invece, nei giorni scorsi, il copione è stato replicato: a partire da "C’è un problema all’impianto idrico da risolvere, metta tutti i gioielli e i preziosi che ha in casa in un sacchetto e poi in frigorifero" un uomo classe 1945 è stato infatti ingannato da un abile malvivente, in grado

di presentarsi con false generalità, oltrepassare l’uscio di casa per

poi agire indisturbato nell’abitazione.

Il truffatore, un uomo

di mezza età, corporatura robusta e vestito

con un giubbotto blu, si è presentato come tecnico dell’acqua incaricato di verificare la situazione nell’abitazione del 78enne: in pochi minuti l’ha convinto a farsi aprire

la porta per poi andarsene indisturbato con il sacchetto da poco riempito con i valori.