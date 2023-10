Infiltrazioni, chiusa per due mesi la palestra del Dalla Chiesa. Studenti e sportivi al palo

Sesto Calende, 20 ottobre 2023 – Chiusa la palestra dell’Istituto superiore Dalla Chiesa di Sesto Calende, edificio di proprietà della Provincia di Varese,che ha manifestato problematiche alla pavimentazione, derivanti da infiltrazioni d’acqua dal sottosuolo. Pesanti i disagi non solo per gli studenti ma anche per le associazioni sportive che la utilizzano.

In un comunicato diffuso dall’amministrazione comunale l’assessore allo Sport Claudia D’Onofrio spiega: "Nonostante gli interventi di ristrutturazione del pavimento in parquet che avevano permesso, nella primavera del 2022, una splendida ripresa dell’attività sportiva, ad oggi i listelli del parquet risultano sollevati in alcuni punti, tanto da minare il buon uso dell’intera palestra che verrà pertanto chiusa per manutenzione straordinaria".

Non avendo il comune un’indicazione delle tempistiche di ripristino, l’assessore allo Sport si è attivata con i relativi funzionari per trovare altri spazi, temporaneamente fruibili, per le Associazioni sportive coinvolte (Real Sesto calcio5, Asd pallavolo e Asd basket).

Conclude la nota: "Terremo ovviamente i contatti con la Provincia di Varese per essere aggiornati sugli sviluppi del ripristino, che ci si auspica avvenga al più presto, nell’interesse di tutti gli studenti della scuola superiore, nonché dei ragazzi delle associazioni sportive".

Lunedì 16 l’assessore D’Onofrio insieme al sindaco Giovanni Buzzi ha incontrato il presidente della Provincia, Marco Magrini, e il suo staff per fare il punto della situazione. Dal summit è emerso che sarà necessario procedere con la sostituzione completa del pavimento ma saranno necessari almeno due mesi. Inevitabili i disagi per studenti e associazioni sportive.

In un comunicato il Comune fa sapere che viste le tempistiche di inagibilità della palestra "si dovranno trovare soluzioni alternative per le nostre associazioni sportive: questa attività di coordinamento si è già attivata giorni fa, da parte dell’Assessorato allo Sport. Inoltre dovremo sicuramente attivarci per sostenere l’Istituto Dalla Chiesa mettendo a disposizione gli spazi comunali".