"Sesto Calende: l'appello commovente di Claudio Carminati, skipper della "Good...uria" affondata nel lago"

Quella barca, la "Good…uria", naufragata e affondata di fronte a Lisanza, nel comune di Sesto Calende, era la realizzazione di un sogno per lo skipper Claudio Carminati e la moglie, di origine russa, Anya Bozhkova, tra le quattro vittime della tragedia che si è consumata in pochi minuti nelle acque del lago domenica 28 maggio. Quella barca, con la bella stagione, avrebbe ospitato molti turisti per suggestivi tour sul lago. Invece è un relitto, ancora da riportare a riva per essere messo a disposizione degli inquirenti che devono fare chiarezza sulla drammatica vicenda. Nella serata di lunedì gli amici di Carminati hanno organizzato una cena nel ristorante Antico Lido Sfizioseria di Arolo, nel comune di Leggiuno, per raccogliere fondi con cui aiutarlo in questo drammatico momento. Lo skipper ha inviato agli amici un commovente messaggio: "Carissimi tutti, vi ringrazio tanto per la vostra solidarietà e spero che in questa vita o nell’altra potrò ricambiare il vostro affetto impagabile. Voi siete nel mio cuore e vorrei abbracciarvi uno a uno. Però vi dico che più di tutto vorrei solo stare in quella barca in fondo al lago, al posto di Anya e delle altre 3 povere vittime di quel giorno maledetto. Il vostro affetto è straordinario, mi dà un po’ di forza in questi giorni tragici per me e sicuramente per molti altri".

R.F.