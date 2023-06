Sesto Calende, la giornata del ‘Verde Pulito’: associazioni e cittadini in azione

Sesto Calende (Varese), 26 giugno 2023 – Mattinata di grandi pulizie ieri a Sesto Calende in occasione della giornata del “ Verde Pulito” indetta da Regione Lombardia.

Tante le associazioni che hanno aderito come pure i cittadini che hanno partecipato alla pulizia, esempio virtuoso, la risposta civile ai comportamenti di troppi incivili che invece nell’ambiente e anche nell’acqua del fiume e del lago gettano di tutto. Rifiuti che ieri sono stati recuperati, ben 6 metri cubi, il “volume” dell’inciviltà oltre a 50 pneumatici che si trovavano sui fondali, “prelevati” dai sommozzatori dell’associazione Emozione Sub, che si sono occupati delle “discariche” in profondità, di fronte alle spiagge della “Pasturazza” e dei “Pobi”.

I volontari con grande impegno hanno ripulito queste zone: Via Varisnella, via dei Sabbioni, le spiagge della Pasturazza e dei Pobi, sia da terra sia via lago ,tutta l’Alzaia dal confine con Golasecca.

Da parte dell’amministrazione comunale al termine la consegna degli attestati di ringraziamento ai cittadini presenti e a tutte le associazioni presenti.