Serie TV su naufragio di Sesto Calende, 2 milioni di dollari per ogni episodio

Dalla realtà, drammatica, quella di un naufragio con 4 vittime, alla fiction, per la vicenda tragica in questione il salto è davvero breve: è passato solo un mese dal 28 maggio quando nel tardo pomeriggio nelle acque del Verbano davanti a Lisanza, frazione di Sesto Calende, sorpresa da un improvviso e violento temporale, la barca "Good…uria" dello skipper Claudio Carminati è naufragata. A bordo per una gita c’era però una comitiva "speciale", composta da 13 agenti segreti israeliani e 8 agenti dei servizi di intelligence italiani, oltre allo skipper e alla moglie, Anya Bozhkova, morta nel naufragio con i due 007 italiani Claudio Alonzi e Tiziana Barnobi e l’ex componente del Mossad Shimoni Erez. Le indagini coordinate dalla Procura di Busto Arsizio sono in corso, ma la tragedia e le tante domande a cui dare risposte, ha già attirato l’attenzione di produttori e sceneggiatori televisivi israeliani che hanno annunciato il progetto di una serie tv dal titolo "Maggiore", composta da 8 episodi.

Il progetto potrà contare sulla consulenza di un giornalista investigativo che, pare, ha avuto accesso a informazioni "top secret", attraverso fonti interne alla vicenda. Dalla produzione spiegano che la serie mischierà "il filone geopolitico a suspence ed elementi di azione". Il budget per ogni episodio sarà di 2 milioni di dollari. Il cast sarà formato da attori israeliani ed europei. R.F.