Sequestrati a casa di un maghrebino 25 chili di hashish e cocaina

Maxi sequestro di sostanze stupefacenti in via Durini a Gorla, in azione gli uomini della polizia di Busto Arsizio che hanno trovato più di 25 chili di droga nell’abitazione di un marocchino di 38 anni, già noto alle forze dell’ordine. Il nordafricano solo da un mese aveva terminato di scontare in regime di detenzione domiciliare una pesante condanna proprio per traffico di droga, gli agenti hanno avuto il sospetto per movimento strani che nel suo alloggio nascondesse droga. L’altra sera dopo alcuni appostamenti che hanno confermato il via vai sospetto nella corte, gli agenti del commissariato di via Foscolo sono entrati in azione perquisendo il modesto locale dove, in alcuni borsoni sotto il letto, non è stato difficile trovare circa 21 chili di hashish in panetti e ovuli di vario peso, 4 chili e mezzo di marijuana, 60 grammi di cocaina, un bilancino e 4.300 euro in contanti, probabile frutto dell’attività di spaccio. L’uomo è finito in carcere.

R.F.