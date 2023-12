“Sentinelle” in palestra. Fallisce il furto a scuola. Grazie ai vertici pronti a dormire sul parquet

Hanno cercato di entrare nella palestra della scuola media di Varano Borghi tra mercoledì 27 e giovedì 28 dicembre, obiettivo mettere a segno un furto, ma sono stati messi in fuga. Colpo fallito, fortunatamente, e salvo l’incasso della prima giornata del Trofeo della Befana, organizzato dalla Asd Ternatese, nel quale si sfidano i piccoli calciatori, bambini nati nel 2014 e nel 2015, di 15 squadre del varesotto. A raccontare l’accaduto è Giuseppe Bognolo, presidente della società calcistica ternatese, "Avevamo notato situazioni sospette – dice – per questo io e il vicepresidente Donato Lacerenza abbiamo deciso di trascorrere la notte in palestra, dove si trovano le attrezzature e gli impianti al servizio del torneo che abbiamo installato per l’occasione, probabilmente i ladri puntavano anche all’incasso". Poco dopo mezzanotte le due sentinelle hanno avverto dei rumori, dopo aver aperto una porta che dà sull’area boschiva. Continua Bognolo: "Abbiamo notato delle ombre in movimento che quando ci hanno visto si sono allontanate dopo aver lanciato contro di noi un petardo". Richiusa la porta subito hanno allertato i carabinieri che arrivati sul posto hanno effettuato un sopralluogo, dei ladri c’erano solo le orme lasciate nel terreno. I due rappresentanti della società ternatese continueranno il loro presidio notturno in palestra.

"Quanto accaduto ci amareggia – dice ancora Bognolo – chi voleva commettere il furto andava a colpire una iniziativa per noi importante, sportiva e insieme benefica, in quanto i fondi che saranno raccolti con il Trofeo saranno destinati all’associazione il Ponte del Sorriso per l’acquisto di 70 copertine per il reparto pediatrico dell’ospedale Del Ponte. Noi non ci fermiamo, con i nostri piccoli calciatori, le famiglie e quanti ci sostengono andiamo avanti". Ieri il torneo è continuato. Le squadre saranno in campo anche oggi, poi il 2,3, 4 gennaio il Trofeo si sposterà a Ternate.