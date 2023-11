Sentiero del Silenzio nei boschi di Segre

Era l’8 dicembre del 1943 quando Liliana Segre, con il padre Alberto, tentò di scappare verso la Svizzera transitando dai boschi della Valceresio. Ma all’arrivo oltre confine non trovarono la salvezza sperata: vennero respinti e rimandati in Italia. Da allora sono trascorsi 80 anni: un anniversario che sarà celebrato con un programma di iniziative promosse da Amo - Amici del Monte Orsa, in collaborazione con Rsi, Soms Insubriche e i comuni di Viggiù, Saltrio e Clivio. Si parte sabato 2 dicembre alle 16 al Cinema Plaza di Mendrisio con la proiezione del docufilm Arzo 1943, che sarà replicata giovedì 7 dicembre alle 20.30 alla Soms di Viggiù. Il giorno dell’Immacolata sarà inaugurato il Sentiero del silenzio, che attraversa i boschi da cui transitò la senatrice a vita. Quindi sarà svelata un’installazione.

L.C.