"Sempre più difficile per le aziende trovare tecnici preparati"

Nelle ultime file e nella galleria del teatro Tirinnanzi erano seduti numerosi studenti delle classi quinte degli istituti tecnici legnanesi. A loro si è più volte rivolto Maurizio Carminati, il presidente di Confindustria Altomilanese. Le aziende più che ai mercati oggi sono interessate al materiale umano. "La formazione è un problema - ha detto Carminati - che sta diventando sempre più critico, soprattutto nell’ambito tecnico". Le imprese non solo trovano personale impreparato ma fanno fatica a trovare tecnici". Gli studenti - ha aggiunto - "devono fidarsi della nostra visione e darci una mano. Voi ragazzi vi dovete mettere in gioco con un nuovo entusiasmo e impegno nello studio affinché possiate credere che spendersi per un’azienda garantirà la soddisfazione di sentirvi cittadini adulti e realizzati". Poi l’invito alle ragazze. "Sappiate che le officine sono luoghi puliti e salubri. L’automazione ha reso il lavoro meno faticoso e per nulla dipendente dalla forza maschile". G.Ch.