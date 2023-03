Scuola Rodari Costi lievitati di due milioni

"È stata approvata dalla Giunta una variazione di bilancio da 2 milioni e 200mila euro per permettere la realizzazione della nuova scuola Rodari, come da progetto finanziato da Regione Lombardia". Inizia così la nota dell’Amministrazione comunale in merito alla riqualificazione della scuola elementare del quartiere Prealpi per la quale l’Amministrazione aveva perso un anno e mezzo fa un finanziamento da un 4 milioni di euro ottenendo poi un finanziamento regionale. "A giugno dello scorso anno, dal Pirellone era arrivato il semaforo verde al documento preliminare di progettazione presentato dal Comune". Il computo finanziario dello scorso anno prevedeva una spesa complessiva per la nuova scuola di circa 9 milioni di euro, ma "per far fronte agli aumenti eccezionali dei prezzi dell’edilizia in termini di materiali da costruzione, carburante e costi energetici, è stato necessario un aggiornamento del costo con un incremento di 2 milioni e 200mila euro". S.G.