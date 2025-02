Scoprirsi “Città della musica”. L’ottava edizione di BA Classica apre la lunga stagione di note

BUSTO ARSIZIO (Varese)Oltre quaranta eventi musicali da febbraio a giugno, concerti per ogni tipo di pubblico: Busto Arsizio con il programma di “BA Musica”, presentato nei giorni scorsi, è davvero “città della musica”. Una vivacità nel mondo delle sette note che trova la sua linfa nelle associazioni cittadine, scuole di musica, cori e orchestre che sono riferimenti preziosi per la diffusione della cultura musicale. Si comincia con l’ottava edizione del Festival “BAClassica-Dialoghi Musicali” che un’eccellenza culturale, l’Associazione Musicale “G. Rossini”, ha organizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale, la Fondazione Cariplo, numerosi sponsor e con il patrocino della Regione Lombardia e della Provincia di Varese. La rassegna 2025 mantiene l’elevato livello qualitativo espresso fin dalla prima edizione con artisti di assoluto prestigio internazionale affiancati da nuovi giovani talenti.

L’inaugurazione giovedì al Teatro Manzoni alle 21 con l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio Cantelli di Novara diretta da Nicola Paszkowski, in programma musiche di Rossini e Schubert, oltre al celebre Concerto per Pianoforte e orchestra n. 23 in la Maggiore K488 di W. A. Mozart eseguito da Maurizio Baglini, straordinario pianista di statura internazionale e artista sempre vicino al festival fin dalla sua prima edizione. Nei giorni successivi in concerto Andrea Manco, primo flauto dell’Orchestra del Teatro alla Scala, in duo con Stefania Scapin, arpista vincitrice di numerosi concorsi internazionali, la Cappella Musicale del Duomo di Milano diretta da Monsignor Massimo Palombella, la clavicembalista Marimo Toyoda, i pianisti Emiliano Blangero, Louis Lortie, Luigi Carroccia, il fisarmonicista Gabriele Corsaro, il Quartetto Goldberg, gruppo di giovanissimi talenti.

La serata finale, sabato 1 marzo alle ore 21 al Teatro Sociale Delia Cajelli, protagonista il grande pianista di origine iraniana, cittadino onorario di Busto, Ramin Bahrami con tre componenti del Quartetto Indaco e la flautista Giulia Carlutti per l’esecuzione dell’Offerta Musicale Bwv1079, uno dei massimi capolavori di Johann Sebastian Bach. Il concerto grazie alla collaborazione con Sea sarà trasmesso in diretta streaming alla Soglia Magica-Porta di Milano dell’aeroporto di Malpensa. Com’è tradizione di BA Classica momenti importanti oltre ai concerti saranno gli incontri con gli artisti nel progetto “Spazio Giovani” nei vari istituti superiori della città. Nei giorni scorsi è stato presentato il programma di “BA Musica” per la prima parte dell’anno, da febbraio a giugno sono in cartellone 43 eventi.

"La musica – ha detto l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli – è una grande protagonista dell’offerta culturale cittadina molto ricca di iniziative e di eventi e questo posiziona la nostra città a un livello alto tra i grandi centri". Busto davvero “città della musica”.Rosella Formenti