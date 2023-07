Scoperto senza vita Addio a Rezzonico

Sconcerto e incredulità. Così Saronno ha accolto la notizia della scomparsa di Andrea Rezzonico, 52 anni, volto storico della politica locale. L’allarme è scattato ieri intorno alle 8, quando la compagna ha cercato più volte di contattarlo al telefono senza riuscirci. Quindi la chiamata alle forze dell’ordine con la Polizia locale, i vigili del fuoco e i carabinieri che si sono subito presentati alla casa di famiglia in via Bainsizza. Porte e finestre erano tutte chiuse e i familiari avevano suonato più volte il campanello senza mai avere risposta. Così i vigili del fuoco sono entrati da una finestra e hanno trovato Andrea Rezzonico, ormai senza vita. Tutto in casa conferma che il saronnese sia stato vittima di un malore. Rezzonico era stato commissario cittadino di Forza Italia e capogruppo degli Azzurri in Consiglio comunale. L’allora sindaco Pierluigi Gilli, oggi presidente del Consiglio comunale, lo ricorda con affetto: "Una delle promesse che, in anni turbolenti per la politica, di transizione da un sistema all’altro, riuscì con coraggio a dare un’impronta di energia e voglia di fare, senza tanti complimenti per le vecchie ritualità della prima Repubblica".

S.G.