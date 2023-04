Scontro auto-motorino Diciassettenne ricoverato a Legnano

Sono ancora da chiarire le responsabilità del sinistro stradale che ha fatto finire all’ospedale in codice giallo un diciassettne di Cogliate. È successo alle porte della Cassina Ferrara in via Stoppani l’altro giorno intorno alle 14. Secondo le prime ricostruzioni la vettura sarebbe stata impegnata in una manovra di parcheggio quando è avvenuto l’impatto con il ciclomotore guidato dal minorenne. Il ragazzo è finito a terra e sono stati chiamati i soccorsi anche dal conducente della vettura un cinquantenne residente a Colico che si è subito fermato a prestare aiuto al giovane. I soccorritori hanno prestato le prime cure al ragazzo e quindi l’hanno trasferito in codice giallo all’ospedale di Legnano. S.G.