"Scontri e scritte da condannare"

La città non è quella delle aggressioni ai tifosi del Napoli e delle scritte offensive sui muri, i due episodi sono stati subito condannati dal sindaco Davide Galimberti mentre sul balcone di Palazzo Estense in via Sacco è stata esposta la bandiera del Napoli ."Varese è città di sport – ha detto Galimberti - Lo sport è festa, lo sport è divertimento e deve esserlo per tutti. Famiglie, giovani, bambini e adulti.

Tifare la propria squadra in tutti i modi pacifici, colorati, rumorosi, divertenti è una delle parti più belle dello sport e tutti devono sentirsi liberi di farlo, in ogni città e paese. Varese gioisce per le sue vittorie casalinghe, come di recente per basket e hockey, ma è anche città dove tutti possono festeggiare la propria squadra. Quanto accaduto a Varese, gli scontri e le scritte sui muri, sono da condannare fermamente poiché si tratta davvero di qualcosa di inaccettabile. Una ventina di persone non possono e non devono rovinare un momento di gioia sportiva. La nostra Varese, città di sport, tifa tutti gli sport, tutte le squadre e si complimenta e gioisce con chi ottiene vittorie importanti".

Anche Luca Carignola, segretario del Pd cittadino, ha fatto sentire la sua voce con una nota. "Siamo sconcertati,quanto accaduto nella nostra città va condannato con fermezza da tutti e non può essere tollerato. Auspichiamo quindi un rapido ed efficace intervento della forze dell’ordine, affinché vengano identificati i colpevoli e non si ripetano più questi gesti infami".