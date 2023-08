Schianto in moto contro un furgone Muore a 39 anni

Un altro motociclista morto sulle strade bresciane. Vittima dell’incidente, avvenuto ieri attorno alle 17.30 lungo la ss45 bis di Rezzato, un trentanovenne di origini bergamasche. Sulla dinamica sono in corso accertamenti da parte della Polstrada, la moto su cui viaggiava l’uomo è entrata in collisione con un furgone che procedeva in direzione di Brescia, guidato da un cinquantaquattrenne. Il motociclista in seguito all’urto è rovinato a terra e per lui i soccorsi sono risultati vani. In ospedale, sotto choc, anche il conducente del veicolo commerciale. Sul posto oltre ai soccorritori i vigili del fuoco volontari di Paitone. La Polstrada oltre ai rilievi ha provveduto a deviare su arterie secondarie il traffico, particolarmente intenso. Solo pochi giorni fa era morto un altro motociclista, il conducente del furgone con cui si è scontrato guidava sotto l’ effetto di droghe.Mi.Pr.