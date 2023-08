Schianto al rondò a Sondrio: un morto, 5 in ospedale - Tragedia sulla tangenziale

Una trentenne del Bangladesh, residente a Dubai, Shahila Shahin, ha perso la vita ieri pomeriggio in un incidente stradale sulla tangenziale di Sondrio. L’auto sulla quale viaggiava in direzione di Livigno, lei seduta sul sedile posteriore, si è scontrata frontalmente con un camion di una ditta valtellinese. Il mezzo pesante, da poco, si era immesso sull’arteria, quando per cause ora al vaglio della Polstrada la vettura gli è piombata addosso. Il bilancio è pesante: oltre alla donna deceduta, è stato ricoverato in coma con l’elicottero al San Gerardo di Monza il conducente della vettura e altri 2 passeggeri sono rimasti feriti in modo serio e trasportati all’ospedale sondriese. Altri 2 passeggeri hanno subito lesioni più lievi. I Vigili del fuoco hanno operato a lungo per liberare dalle lamiere della macchina distrutta gli occupanti, tra cui un bimbo figlio della deceduta, tutti turisti arrivati ieri a Malpensa.Michele Pusterla