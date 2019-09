Gerenzano (Varese), 4 settembre 2019 - Ha deciso di fare uno scherzo a un amico dileguandosi, dopo aver urlato aiuto, durante una passeggiata notturna nel bosco tra Uboldo e Gerenzano. Quello che non si aspettava è che si mobilitassero i vigili del fuoco e i carabinieri che, dopo due ore di ricerche, l’hanno ritrovato in paese. Ora la posizione del neo diciottenne è al vaglio delle forze dell’ordine. Tutto è iniziato alle 2 di martedì, quando un automobilista, sul cavalcavia al confine tra Uboldo e Gerenzano, ha visto un ragazzo che chiedeva aiuto su ciglio della strada. Si è fermato e ha chiamato i soccorsi. Ai carabinieri arrivati sul posto il diciassettenne ha spiegato di essere entrato nel bosco con un amico durante i festeggiamenti per il compleanno di quest’ultimo. L’ha sentito urlare «Aiuto mi rapiscono» e poi non l’ha più trovato. Il diciassettenne era molto spaventato e assolutamente credibile. Ha spiegato di aver perso il cellulare nel bosco dopo essere sceso dalla bicicletta e di aver vagato fino a quando non ha trovato la strada.

I carabinieri hanno iniziato le ricerche con i vigili del fuoco illuminando e setacciando il bosco. Si sono anche impegnati per chiarire l’identità dell’amico, visto che il diciassettenne sapeva solo il suo nome di battesimo e che viveva a Gerenzano. In poco meno di un’ora i carabinieri sono arrivati a casa del ragazzo “sparito” e hanno parlato con la madre chiedendole, ovviamente senza allarmarla, di mettersi in contatto con il figlio. La donna l’ha chiamato e il ragazzo ha subito risposto, dicendo di essere in paese. Quando è stato raggiunto dalla pattuglia dei carabinieri era incredulo. Aveva fatto uno scherzo al suo amico parlando di spiriti e di rapimenti, ma si aspettava al massimo una sua chiamata furiosa, non certo l’arrivo dei carabinieri. Quando ha realizzato lo scompiglio provocato era davvero mortificato. I suoi guai però potrebbero essere appena iniziati, visto che la sua posizione è al vaglio delle forze dell’ordine. Tutto si è concluso alle 4 quando i due ragazzi sono stati affidati ai genitori.