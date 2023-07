Saronno, due ragazzi si arrampicano sulla Prepositurale: la bravata che poteva finire in tragedia

Saronno – La denuncia arriva da una cittadina, che ha inviato tanto di fotografia al giornale locale ilSaronno: due giovani si sono arrampicati a mani nude sulla facciata della Prepositurale, la chiesa nel pieno centro di Saronno.

Nell’immagine pubblicata dal giornale si vedono i due ragazzi scalare le colonne accanto all’ingresso principale davanti a un gruppo di altri giovani che li guardano. Secondo la denuncia della cittadina i fatti sono avvenuti “verso le 23.20 di martedì 18 luglio. Ho avvistato due ragazzi inglesi – dice la segnalazione – arrampicarsi sulla porta della chiesa centrale. Spero che si possa fare qualcosa”.

Come ricorda ancora ilSaronno non è un caso isolato: il 14 settembre del 2022 un ragazzo aveva scalato la stessa facciata della Prepositurale: non era però più sceso e i vigili del fuoco l’avevano raggiunto sul tetto dove, nel frattempo, il giovane si era addormentato.