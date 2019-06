Saronno, 27 giugno 2019 - Countdown per le aperture serali del giovedì, uno dei cardini dell’attività del rinnovato Distretto urbano del commercio a trazione Ascom.

Negli ultimi mesi il Distretto è stato al centro di profondi cambiamenti che hanno portato ai vertici il nuovo presidente Luca Galanti e il programma estivo, aperto dalla notte bianca di sabato scorso, è il primo banco di prova. Il nuovo Duc, che lavora in concerto con l’amministrazione comunale e Ascom, ha puntato molto sulla promozione vestendo il centro di bandiere multicolore con lo slogan "Keep calm anche go shopping, accompagnate da una serie di totem informativi sparsi per tutto il centro storico.

L'altro asset è quello degli eventi. Da stasera ogni giovedì avrà un tema e un evento "che farà da traino per invitare i saronnesi a uscire di casa, visitare i negozi e vivere la città".

Questa sera il tema è cultura e arte e, dopo l’esibizione del corpo musicale cittadino, si terranno nel cortile di vicolo Santa Marta letture e approfondimenti su “Quando Leopardi venne a Milano”.

Nel dettaglio il giornalista Luca Frigerio proporrà una sorta di chiacchierata con curiosità e tante nozioni partendo dal bicentenario della poesia Infinito. Al museo delle Ceramiche Gianetti “Fatto ad Arte”, un laboratorio per la decorazione di sottobicchieri. Sarà anche possibile visitare la notissima collezione di ceramiche.

Settimana prossima saranno protagonisti i motori a due e quattro ruote, mentre giovedì 11 luglio toccherà agli animali con tanto di concorso. Il 18 luglio il tema si integrerà con il programma del teatro e dell’assessorato alla cultura che propone un weekend dedicato al circo, protagonista anche per le vie del centro. Il 25 luglio si darà spazio alla musica e alla danza, per il gran finale giovedì primo agosto sarà proposta una caccia al tesoro per famiglie.

Gli uffici comunali hanno cambiato i giorni di esposizione dei rifiuti e spostato a tarda notte il cantiere per l’asfaltatura del primo tratto di via Cesati.