Saronno, 18 agosto 2019 - Aveva sbagliato ad acquistare il biglietto per il proprio viaggio in carrozza a Milano e quando la capotreno gliel’ha fatto notare, paventando l’arrivo di una multa, ha dato in escandescenza al punto che ha bloccato il convoglio e sono dovuti intervenire i carabinieri per riportare la calma e far ripartire il convoglio.

Si è conclusa con una denuncia la movimentata mattinata di un egiziano 38enne residente a Lonate Ceppino (Varese) che sabato stava viaggiando in treno in direzione di Milano. Poco prima delle 10 il controllore è entrato nel vagone dove si trovava lo straniero verificando i biglietti di tutti i presenti. Quando la capotreno ha spiegato al 38enne che il suo biglietto non era valido e che l’avrebbe multato ha dato in escandescenza. Si è perfino rifiutato di fornire le proprie generalità. Quando la capotreno l’ha invitato a lasciare il convoglio l’uomo si è posizionato al centro della porta impedendone la chiusura. Sono stati allertati i carabinieri che arrivati sul posto hanno fatto scendere l’esagitato dal treno. Il convoglio ha ripreso la sua corsa con trenta minuti di ritardo. Già sulla banchina l’uomo si è mostrato molto collaborativo. E’ stato comunque accompagnato in comando dove è stato identificato e denunciato a piede libero. Sarà quindi chiamato a spiegare il proprio scatto d’ira davanti all’autorità giudiziaria.