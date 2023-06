Saronno: il sindaco Airoldi annuncia il controllo di vicinato nel quartiere Matteotti

"Come Amministrazione comunale abbiamo pronti i cartelli, ora serve la vostra collaborazione". Così il sindaco Augusto Airoldi nel corso della serata “Partecipiamo“ al quartiere Matteotti ha annunciato la volontà di attivare il controllo di vicinato nel rione più popoloso della città. A spiegare il progetto Nicola Laudani, referente del Matteotti che si è detto pronto ad attivare il primo gruppo in via Dell’Orto. "Il controllo di vicinato – ha esordito – non ha niente a che fare con le ronde. Si tratta di una collaborazione tra vicini per segnalare le situazioni critiche senza subissare le forze dell’ordine di chiamate bensì ottimizzando l’attività in modo che sia efficace". Silvia Impavido ha poi raccontato l’esperienza della Cassina Ferrara, dove il controllo di vicinato è partito nel 2016. Dubbi sono stati espressi dai presenti soprattutto per l’eterogeneità del quartiere e per il fatto che ci sono molti residenti e famiglie nuove "che, impegnate nelle attività della vita quotidianità, non vivono il rione".

Una segnalazione pratica: "Con le piante non potate da anni, vedere la strada o le case dei vicini è ben difficile". Suor Annunciata, colonna del Matteotti: "L’idea del controllo sociale mi piace ma ci chiede un grosso sforzo perché questo quartiere sta cambiando. Il controllo tra vicini è un tema delicato soprattutto nella zona delle case popolari, dove ci sono sensibilità diverse. Vanno sviluppati dialogo e capacità di capire gli altri".

S.G.