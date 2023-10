Saronno, il maestoso faggio tra il Santuario e l'ex Seminario

Ha scaldato il dibattito cittadino, anche politico, la sorte di una delle piante più iconiche della città di Saronno: il maestoso faggio che domina il piazzale tra la sala consiliare che ha sede nell’ex Seminario e il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Forse l’aggettivo maestoso, al momento, è un po’ esagerato perché la pianta, che ha una notevole dimensione ed è situata in un’aiuola rialzata, è decisamente sofferente e provata. Parte dei rami è rinsecchita, solo alcuni hanno foglie verdi e ancor più gialle, ed è anche stata assaltata dall’edera e altre essenze.

Non stupisce quindi che qualche settimana fa l’ex assessore al Commercio Francesco Banfi, appassionato di verde pubblico, abbia lanciato un appello: "Il faggio di piazzale Santuario era una bellissima pianta finché lo scorso anno non si è guastato l’impianto di irrigazione automatico: non raccontiamoci del caldo, del cambiamento climatico. Ora entri a Saronno, vedi il Santuario, monumento dell’Unesco, e questo faggio morente che testimonia l’incuria. Che dite? Ce la facciamo a mandare i giardinieri? La pianta è ancora recuperabile".

Diametralmente opposto il parere dell’assessore all’Ambiente in carica, Franco Casali: "Non c’è stata alcuna mancata cura dell’albero, come superficialmente ed erroneamente asserito da Banfi. È stato sottoposto invece a numerosi trattamenti finalizzati alla sua conservazione fitosanitaria. Nonostante questo, il caldo torrido, la siccità prolungata e la presenza di un’aiuola non adatta hanno portato al disseccamento e morte di questo bellissimo esemplare di faggio".

La replica arriva con un video in cui Banfi mostra il faggio e le foglie appena nate. Interviene anche la civica Tu@Saronno, citando il parere dell’agronomo comunale che per la pianta non ci sia ormai niente da fare. Pesante il commento di Forza Italia: "A nulla vale la linea difensiva che fa risalire la colpa al riscaldamento globale: nulla è stato fatto se la pianta è agonizzante. Sostituirla con un’essenza più idonea non servirà a cancellare le mancanze".