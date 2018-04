Saronno (Varese), 4 aprile 2018 - E' stata abbattuta e bonificata l’ex centrale termica dell’ex Cantoni, area dismessa alle porte della Cassina Ferrara. Nelle ultime settimane sono stati rimossi oltre 100 metri lineari di tubazioni dislocate nel locale caldaia e sono stati bonificati i due serbatoi fuori terra e tre caldaie. Eliminata, osservando tutte le procedure del caso, la copertura dell’edificio caldaia, costituita da 4 campate in cemento-amianto poste a oltre 8 metri di altezza, che occupavano una superficie di 600 metri quadrati.

I rifiuti derivanti, confezionati in appositi sacchi ermetici per un totale di oltre 8 tonnellate, sono stati smaltiti in impianti autorizzati. Il risanamento ha riguardato anche i duemila metri lineari di tubazioni presenti negli altri edifici produttivi che erano destinati a convogliare le acque di produzione. Completata anche la bonifica dei cunicoli che si sviluppano in sotterraneo per 900 metri lineari. Anche in questo caso i rifiuti derivanti sono stati confezionati, stoccati e smaltiti. L’avvenuta bonifica da amianto della centrale termica ha consentito l’avvio della demolizione dell’edificio, attività quest’ultima che ha permesso di completare anche la rimozione dei terreni contaminati localizzati in adiacenza all’edificio abbattuto in condizioni di massima sicurezza.

"È un tassello importante – spiega l’assessore all’Ambiente Gianpietro Guaglianone – perché il completo abbattimento della centrale termica ha permesso la conclusione del processo di bonifica dei suoli. Abbiamo sollecitato la proprietà dell’area al versamento delle garanzie fidejussorie e all’avvio della bonifica della falda sotterranea, considerata l’avvenuta approvazione del progetto esecutivo del collettore idrico sulla via Don Marzorati". Non manca una stoccata agli ambientalisti che recentemente hanno puntato il dito contro l’Amministrazione per i tempi di bonifica: "Nessuna “reticenza” si può imputare al Comune – conclude Guaglianone – che puntualmente informa la cittadinanza sullo stato di avanzamento dei lavori".