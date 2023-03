Saronno, donna rimane impigliata nelle porte del treno e viene trascinata via

Sul luogo dell'incidente sono arrivati i soccorsi e i vigili del fuoco

Attimi di paura sabato pomeriggio alla stazione di Saronno, in provincia di Varese. Una donna di circa 60 anni stava scendendo dal treno quando la giacca le è rimasta incastrata nelle porte del vagone. La donna non è riuscita a liberarsi e il treno è ripartito trascinandola per una decina di metri. Fortunatamente, è partito l’allarme è il treno è riuscito a frenare.

Appena bloccato il convoglio, sul posto sono arrivati i soccorsi con l’ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri. Per fortuna la donna, molto spaventata da quanto accaduto, ha riportato solo leggere ferite ed è stata trasportata in ospedale in codice verde.