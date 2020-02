Saronno, 27 febbraio 2020 - Un esposto al prefetto, minacce di denunce per procurato allarme, decine di interventi politici, centinaia di post sui Twitter, tanto da far entrare #saronno nei trend di ieri, e migliaia di post su Facebook. È il putiferio provocato dal sindaco Alessandro Fagioli con il testo dell’ordinanza con cui ha bloccato, nell’ambito delle misure preventive del contagio da Coronavirus, il celebre mercato di Saronno del mercoledì. Il documento è stato pubblicato martedì e ad attirare l’attenzione è stato subito un passaggio con alcuni dati: "La città di Saronno ha poco meno di 40mila abitanti e qualora nel caso peggiore, venissero tutti contagiati, rischieremmo di avere, stando al 3% di decessi, circa 1.200 decessi".

Un dato decisamente spoporzionato (pari a circa la metà dei morti nell’intera Cina dall’inizio dell’emergenza) che è stato subito giudicato allarmistico anche per la “leggerezza” con cui è stato inserito in un documento ufficiale. Continuando a leggere si scopre che viene inserito "pur nella consapevolezza che si tratti di un dato non estrapolabile scientificamente e non avendo al tempo stesso controprove". Il primo a chiedere una correzione è il consigliere comunale indipendente Francesco Banfi che parla di conti fantascientifici e scrive a tutti gli uffici comunali e anche al prefetto. Nel frattempo la notizia inizia a entrare nei social network e la discussione si infiamma tra chi accusa il primo cittadino di fare allarmismo, chi ironizza e chi difende il sindaco anche con una serie di proiezioni e calcoli. Ieri mattina arriva la reazione del mondo politico: l’intervento di Fagioli viene bollato come irresponsabile dal senatore Alessandro Alfieri (Pd) e dal deputato saronnese Gianfranco Librandi (Iv). Una pressione che porta Fagioli a ripensare alla propria posizione.

Martedì sera in prima battuta su Facebook aveva firmato una nota in cui parlava di una polemica "creata estrapolando singole frasi dell’ordinanza solamente con l’obiettivo di screditare e generare scandali mediatici". Ieri invece è uscito un testo in cui il primo cittadino prima cerca di smarcarsi sottolineando come "l’ordinanza in oggetto ha avuto valore solamente per questa mattina ed e quindi già scaduta" e poi ammette come ci sia "stato un errore comunicativo e se questo ha provocato allarme me ne scuso, non era la mia intenzione". Le scuse però non hanno placato né l’ironia sui social né le prese di posizione in città. Basti citare quella di Ascom Saronno, che con il presidente Andrea Busnelli ha giudicato le parole del sindaco fuoriluogo, rimarcando la necessità "di rassicurare la città".