Boschi dello spaccio, spari e ritorno dei pusher. I sindaci: "Mandateci rinforzi"

Varese, 18 agosto 2023- Mittenti i sindaci Marchesi (Sangiano) e Tardugno (Caravate), destinatari il prefetto di Varese Pasquariello e il ministro dell’interno Piantedosi. Oggetto della lettera lo spaccio nei boschi. La missiva è stata inviata da parte di due primi cittadini che auspicano una soluzione a un problema che da troppo tempo si rinnova sul territorio. La conformazione dei due comuni, con ampie aree boschive facilmente raggiungibili anche in auto, rende di fatto l’area un terreno fertile per chi vuole agire nell’illegalità.

Il sindaco di Sangiano Matteo Marchesi si sta occupando del tema fin dalla sua elezione a giugno 2022, tanto che nel primo incontro col prefetto il mese successivo si era da subito fatto portavoce dei disagi legati alla presenza di spacciatori. Il Comune, per quanto nelle sue possibilità, ha operato in ottica preventiva, promuovendo la nascita del gruppo comunale di Protezione civile, con volontari presenti sul territorio in modo da agire anche come "sentinelle" antispaccio. Non è mai mancato l’impegno delle forze dell’ordine, a partire dai Carabinieri di Luino, fino all’intensificazione dei controlli che ha riguardato tutto il territorio provinciale negli scorsi mesi con l’arrivo degli squadroni dei Cacciatori.

Ma il problema continua a riproporsi, tanto che i due sindaci segnalano un nuovo episodio preoccupante. Nella notte tra il 13 e 14 agosto si sono avvertiti degli spari provenire dal bosco e si intravedono da qualche giorno nuovi luci notturne: gli spacciatori sono dunque tornati a stazionare in zona. I due sindaci sottolineano il lavoro dei militari, "in particolare il Maresciallo Cariola, il quale si è contraddistinto più volte, per audacia, nelle retate volte alle pulizia dei bivacchi e la cattura di spacciatori, spesso di origine marocchina, non regolari". Ma rimarcano anche le difficoltà di intervento dopo che in seguito all’omicidio nei boschi di Castelveccana il comando di Luino è stato privato di uomini. "Chiediamo alla Prefettura di competenza, al Ministro e agli organi di Governo - dicono - uno sforzo per studiare delle strategie a medio periodo per fronteggiare questa piaga, nel mentre un intervento a breve termine con le forze dell’ordine competenti".