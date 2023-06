San Vittore Olona, degrado e carenza di controlli su raccolta rifiuti e spazzamento

Una serie di fotografie con rifiuti ed erba alta, prese in diversi punti della città da parte dei consiglieri della "Lista civica Per San vittore Olona Salmoiraghi Sindaco", sottolinea la carenza sul settore della raccolta dei rifiuti e dello spazzamento strade. "Il risultato negativo del nuovo appalto predisposto dall’amministrazione Rossi è sotto gli occhi di tutta la cittadinanza vedendo il degrado in cui giacciono le strade di San Vittore Olona. Eppure è nuovo il contratto di appalto con la società che si occupa di spazzamento e raccolta dei rifiuti urbani. Non basta appellarsi al senso civico di ciascun abitante del nostro comune ad avere un comportamento corretto in tema di smaltimento rifiuti, ma da parte dell’amministrazione si devono intensificare i controlli che ad oggi sono praticamente inesistenti avendo a disposizione solo tre agenti di polizia locale che sono sommersi da una miriade di incombenze e sono sottorganico da parecchi mesi". Nel mirino anche lo sfalcio nelle aree pubbliche del verde. Solo ora la ditta incaricata sta provvedendo a tagliare prati e aiuole dpo la pioggia di proteste.Ch S.