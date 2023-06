San Genesio, Antonio Altobelli sparisce durante la gita: l’ottantenne non si trova

“E’ andato a prendere un gelato prima di raggiungerci al ristorante, ma non lo abbiamo più visto". Antonio Altobelli, ottantenne di San Genesio, era uno dei 47 partecipanti alla gita domenicale a Laveno Mombello (Varese), dove però è svanito nel nulla. "L’obiettivo della gita – riferisce uno degli organizzatori – era il tragitto sul treno storico Laveno Express. Una domenica insieme, organizzata tra amici. Siamo arrivati alla stazione di Laveno e abbiamo fatto tutti insieme il tragitto a piedi, siamo arrivati sul lungolago e Antonio era lì con noi". C’è anche la ripresa di una videocamera, tra i filmati analizzati dai carabinieri dopo la scomparsa, che riprende Antonio Altobelli sul lungolago insieme a tutto il gruppo.

“Ognuno poi aveva il proprio programma – prosegue l’organizzatore – Chi proseguiva col pullman e chi col traghetto, chi pranzava con il gruppo al ristorante e chi ci avrebbe raggiunti dopo il pranzo. Antonio ha detto che andava a prendersi un gelato e ci avrebbe raggiunti al ristorante, ma non lo abbiamo più visto". L’allarme è scattato tempestivamente. "Quando non si è presentato all’appuntamento, lo abbiamo chiamato sul cellulare ma dava sempre non disponibile. Siamo andati alla gelateria e ci hanno confermato che era stato lì. Prima delle 12.30 siamo andati dai carabinieri a denunciare la scomparsa e si sono attivate subito le ricerche".

Le forze dell’ordine hanno diramato un identikit del disperso: "Capelli bianchi e occhiali, al momento della scomparsa indossava una maglia scura a maniche corte e jeans con una borsa a tracolla". Protezione civile e vigili del fuoco hanno proseguito le ricerche con unità cinofile, droni ed elicottero.

"Ci hanno riferito che c’è una sua immagine delle 12.30 mentre si incammina dove ci sono due strade, una verso la funivia e l’altra per la chiesa nuova. Da lì si sono perse le tracce e le ricerche si sono concentrate proprio in quella zona, nei boschi più che sul lungolago". "Sono in stretto contatto con il sindaco di Laveno – dice Enrico Giuseppe Tessera, sindaco di San Genesio – che ringrazio per essersi subito prodigato".