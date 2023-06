Samarate, il “Nano” colpisce ancora: raffica di furti in case e auto

Samarate (Varese) – È ancora in attesa di entrare in una comunità il 30enne samaratese, noto come il “Nano”, tossicodipendente, con problemi comportamentali, responsabile a Samarate di numerosi furti e tentativi di furti, situazione che da tempo sta creando esasperazione tra i cittadini.

Il sindaco Enrico Puricelli si è attivato con la collaborazione del Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello per accelerare i tempi per l’ingresso dell’umo in una struttura adeguata: “È stata individuata in Lombardia – dice il primo cittadino – siamo in attesa che l’iter possa essere concluso e che avvenga al più presto”.

Nel frattempo il trentenne è stato denunciato dai carabinieri per altri furti in abitazione e su autovetture. Da parte dei militari sono stati raccolti elementi di colpevolezza in relazione a due furti in abitazione, presso una clinica veterinaria e su autovettura commessi tra i mesi di maggio e giugno sul territorio comunale di Samarate.

Nelle diverse circostante ha rubato un monopattino che era custodito all’interno del garage dell’abitazione, i soldi contenuti nel registratore di cassa di una clinica veterinaria, un telefono cellulare e un paio di occhiali lasciati all’interno dell’abitacolo di un’autovettura parcheggiata lungo la strada.

L’uomo, arrestato due volte nell’ultimo anno e già sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per reati contro il patrimonio, è stato deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria. Resta in attesa di entrare in una comunità dove ha deciso di farsi curare.