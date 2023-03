Samarate: cane "fiuta" il truffatore e lo mette in fuga. Salvato l'anziano padrone

Cani poliziotto e cani "detective": questione di fiuto

Samarate - Il migliore amico dell’uomo, il cane. Se c’era bisogno di una conferma, dopo millenni di assoluta fedeltà, non sempre meritata da parte del padrone, questa è arrivata a Samarate quando il fedele quattrozampe ha messo in fuga un truffatore che era quasi riuscito a mettere a segno il colpo. Quando si dice… avere fiuto. Dunque raggiro evitato per un anziano samaratese, residente nella frazione di San Macario, proprio grazie al suo cane. Ad entrare in azione, secondo il "classico" copione della truffa a domicilio, un falso addetto dell’acqua che l’altro giorno ha suonato al campanello di casa della vittima prescelta spiegando che era necessario effettuare un controllo in quanto era stato segnalato il rischio di contaminazione per l’acqua a causa di un guasto.

Quindi il “consiglio“: l’anziano doveva mettere subito l’oro di casa nel frigorifero, l’unico posto, secondo il falso tecnico, dove non sarebbe stato contaminato. La vittima stava per cascare nella rete: si è data da fare per prendere i preziosi che aveva in casa ma mentre stava per mettere in pratica il "consiglio" ha avuto un ripensamento, insomma il dubbio che potesse essere un truffatore l’uomo che voleva controllare l’impianto dell’acqua lo ha salvato. Ma non era finita: il falso tecnico del servizio idrico lo attendeva davanti alla porta, pronto per entrare in casa e in azione: a quel punto l’anziano ha chiesto l’aiuto del suo amico fedele che, fiutato l’inganno, ha messo in fuga il truffatore, scappato davanti al cane le cui intenzioni sono state subito chiare.

E da Samarate rilancia l’appello a fare attenzione a chi si presenta con le scuse più diverse alla porta di casa il sindaco Enrico Puricelli che sulla sua pagina social segnala la presenza di falsi addetti ribadendo di " chiamare polizia locale e carabinieri in caso di dubbio". E da Busto Arsizio è invece Agesp, a lanciare l’allarme: la truffa sta correndo sul web, a causa di siti che utilizzano in modo improprio il logo di Agesp Energia e che frodano gli utenti facendo sottoscrivere agli stessi nuovi contratti con richiesta di denaro.