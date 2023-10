Salvata dall’eutanasia ma resta il conto per le cure di Tecla

Un appello per aiutare Enpa a raccogliere i fondi per pagare le cure sostenute per salvare la vita a Tecla, una cagnolina che ha rischiato l’eutanasia perché il suo proprietario non voleva pagare il periodo di ricovero e le medicine. "Il suo padrone l’ha acquistata in un allevamento del sud Italia, non l’ha sverminata e così la cagnolina si ritrova in gravi condizioni con una polmonite. Di fronte a una prognosi di ricovero di diversi giorni, invece di optare per le cure che in seguito l’hanno salvata, chiede l’eutanasia. Per 50 euro scarsi di medicinali voleva mettersi la coscienza a posto con una puntura letale". Fortunatamente la storia ha avuto un epilogo diverso: "Enpa non ha esitato, ha adottato subito la piccola e si è fatta carico delle spese veterinarie, per cui ora è stata attivata una raccolta fondi attiva sulla pagina Facebook dell’associazione". E concludono: "Non ci tireremo mai indietro per salvare un animale in pericolo che provenga dalla strada o da un allevamento, ma abbiamo bisogno di aiuto per saldare il conto della clinica".