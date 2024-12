Salgono a undici le colonnine di ricarica elettrica

Prosegue il lavoro per completare la rete di ricarica per veicoli elettrici. Delle 11 infrastrutture installate complessivamente, per un totale di 22 punti, ne sono disponibili al momento 8 con gli ultimi interventi. Dall’altro giorno si può ricaricare il proprio mezzo in altre due stazioni, in via Galileo Galilei e in via Fratelli Cairoli, grazie ad A2A E-Mobility, che sta sviluppando una rete ad accesso pubblico su tutto il territorio nazionale.

Gli altri punti già attivi sono posizionati in via Canton Santo, in via Machiavelli e, con doppia

stazione, in via XI Settembre e in via Volturno. Nelle prossime settimane verranno attivate altre due infrastrutture in viale Cadorna e in via Bellini. Delle 11 infrastrutture, 6 sono di tipo quick, 5 di tipo fast o fast+. È possibile rifornirsi 7 giorni su 7, 24 ore su 24 utilizzando sia l’app A2A E-Moving o quelle di tutti i principali operatori di mobilità, oppure una tessera Rfid, appoggiandola nel riquadro indicato sulla colonnina. Obiettivo: migliorare la qualità dell’ambiente urbano, nell’ambito di un più ampio progetto di promozione della mobilità sostenibile in città. Ros.For.