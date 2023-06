Ruspe alla ex Cantoni, via alle demolizioni contro bivacchi e abusivi

Ruspe al lavoro all’ex Cantoni la maxi-area dismessa tra il centro e la Cassina Ferrara. L’intervento era stato annunciato dal sindaco Augusto Airoldi durante uno degli incontri “Partecipiamo”, in particolare durante quello al centro sociale alla frazione al confine con Rovello Porro. Il primo cittadino aveva parlato della disponibilità della proprietà a demolire gli stabili per evitare incursioni notturne e spaccio. E’ un problema di cui si è parlato molto in città anche perché si sono registrati episodi molto gravi come il ritrovamento di un corpo senza vita di un uomo caduto in una voragine e la violenza sessuale ai danni di un ragazzo. I lavori come modo per ridurre le occupazioni abusive sono stati apprezzato dai residenti ma ora che sono arrivate le ruspe c’è una richiesta in più quella di maggiori informazioni in merito alle demolizioni. A preoccupare ad esempio calcinacci finiti in via Miola con il rischio che colpissero auto e passanti sulla ciclabile ma anche la polvere sollevata: "Si è verificato che la "virola" a pressione, riemersa dal cemento, non avesse rivestimenti in amianto o fibra di vetro? - spiega un residente - Visto il polverone con annesse parti in sospensione di materiale sconosciuto nascono più che seri dubbi". Dai residenti, pur trattandosi di un cantiere privato, la richiesta di una maggior informazione sull’evolversi della situazione: "Sarebbe auspicabile che le prossime fasi di abbattimento del serbatoio e dei due edifici rimasti sulla via Miola vengano eseguite con il fermo della circolazione e soprattutto, sotto controllo delle autorità competenti". Non è la prima volta che l’area dismessa è al centro di maxi-demolizioni. Del resto sono anni che le bonifiche delle acque sono in corso per arrivare, dopo quella dei terreni, alla possibilità di avviare l’attesa rigenerazione dell’intero comparto.

Sara Giudici