Castellanza (Varese), 14 giugno 2019 - Andranno a Sydney, in Australia, per la sfida mondiale di robotica i sei ragazzini della scuola media Leonardo da Vinci di Castellanza – Antonio Fiamingo, Ludovica Forloni, Federico Foà, Ludovica Galuppi, Ayush Kumar, Giulia Spanò – che hanno vinto in aprile i campionati nazionali di Robocup 2019 con i cestini robot Tino e Tina. Un sogno che sembrava quasi impossibile da realizzare per i costi (viaggio e soggiorno) da sostenere. Per questo nelle ultime settimane è stata avviata una raccolta fondi a cui hanno aderito alcune imprese e realtà locali, oltre a privati cittadini, una generosità che ha permesso di raggiungere la somma di 10mila euro.

C’era però ancora bisogno di un corposo aiuto economico, che è arrivato in modo inaspettato e anche divertente, grazie a un personaggio televisivo molto amato, Gerry Scotti, che ieri si è presentato a scuola consegnando la bella somma di cinquemila euro. Una donazione che permetterà ai campioncini di robotica di volare in Australia.

La simpatica sorpresa, organizzata dal vicepresidente della Regione Fabrizio Sala, ha coinvolto Scotti, lo scorso anno nominato dalla Regione “Ambasciatore della ricerca”, ruolo che sta svolgendo con passione. Ieri pomeriggio non è mancato lo scherzo, sul modello “scherzi a parte”: quando i sei ragazzini convocati a scuola hanno incontrato il vicepresidente regionale Sala, quest’ultimo ha lodato il progetto, rammaricandosi però per le difficoltà a trovare fondi per il viaggio. Copione recitato alla perfezione, con la complicità degli insegnanti, per preparare la sorpresa. Sui visi dei ragazzini, ignari di quanto di lì a poco sarebbe accaduto, si poteva leggere la delusione. Ma all'improvviso si è spalancata la porta ed è comparso Scotti, travolgente con la sua simpatia. I ragazzini, increduli per quella presenza, superata l’emozione hanno presentato Tino e Tina, spiegato il loro funzionamento e anche manifestato con sincerità il desiderio di poter essere presenti a Sydney. Alla fine il colpo di scena: “lo zio Gerry” ha consegnato l’assegno da 5mila euro, e così il sogno di partecipare ai mondiali di robotica si realizzerà. «È per momenti come questi che ho accettato di essere “Ambasciatore della ricerca” per la Regione – ha detto il popolare conduttore televisivo –, perché con un piccolo ma significativo contributo ragazzi giovanissimi possono coltivare i loro sogni. E adesso vi mando in Australia, cercate di fare bella figura». Missione compiuta, soddisfatto il vicepresidente Sala: «È bello vedere questi sogni a questa età, fanno ben sperare per il nostro futuro». Sala e Scotti hanno quindi già invitato la giovanissima squadra Tecno Team a essere presente alla Scala in occasione del “Premio Lombardia è Ricerca”.

Il sindaco di Castellanza Mirella Cerini, che di recente in Comune ha premiato i giovanissimi costruttori di robot, appena ha saputo della donazione ha commentato: «Sono strafelice che i ragazzi possano partecipare ai mondiali di robotica. Dobbiamo ringraziare tutti coloro che hanno risposto all’appello, dando un contributo, e adesso l’auspicio è che proprio l’intitolazione della scuola a Leonardo da Vinci porti loro fortuna».