Risse nei locali pubblici. Il questore chiude due bar

Risse e danneggiamenti, episodi che hanno suscitato allarme in città, il Questore di Varese ha disposto la chiusura temporanea per due bar coinvolti nei due episodi. Il primo risale alla mezzanotte del 12 novembre quando un’ambulanza e la Volante del Commissariato sono intervenute presso l’"Antico Bar degli Angeli" di piazza Vittorio Emanuele II, c’era un uomo con una ferita alla testa. Lo stesso, ubriaco aveva raccontato agli agenti agli agenti di essersi ferito da solo. Gli accertamenti della Polizia di Stato hanno invece chiarito che cosa fosse accaduto, la ferita gli era stata procurata da un altro uomo, poi identificato e denunciato dai poliziotti, dopo una discussione per motivi futili, lo aveva colpito alla testa con un contenitore per i rifiuti, causandogli una ferita suturata in ospedale e giudicata guaribile in 7 giorni. Trattandosi del terzo provvedimento in tre anni, il questore ha stabilito la sospensione dell’attività dell’"Antico Bar degli Angeli" per 30 giorni. Il secondo episodio risale al 18 novembre, quando poco prima delle due di notte, la Volante del Commissariato è intervenuta presso il bar "H’arem" di via Quintino Sella dove si segnalava che alcuni clienti stavano danneggiando il locale.

I poliziotti, entrati nel locale hanno visto tre uomini che stavano distruggendo la porta dei bagni. Rassicurato dall’arrivo delle pattuglie, dal bagno è uscito un uomo con un taglio a un dito ed ecchimosi sul volto, poi giudicate guaribili in 12 giorni. Gli agenti hanno quindi accertato che i tre individui, bloccati, identificati e denunciati per lesioni e danneggiamento, erano entrati in azione non gradendo di essere ripresi col telefonino dalla vittima, che stava girando un video promozionale dell’evento in corso nel locale. Per l’"H’arem" è stata disposta la chiusura per 15 giorni. R.F.