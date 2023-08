Rissa a Castelveccana: Tre Persone Ferite e Soccorse

Non solo grigliate o eventi tradizionali del periodo, come la super frequentata Festa della montagna al Campo dei Fiori

e i fuochi d’artificio a Laveno.

A turbare la quiete di una giornata festiva come quella

di Ferragosto due episodi particolarmente violenti, in due diversi centri della provincia.

Il primo è avvenuto nel cuore del pomeriggio di festa, in un luogo tra i più frequentati dai bagnanti come Caldè, pittoresca frazione di Castelveccana in riva

al Lago Maggiore. Erano circa

le 16 quando è scoppiata una rissa nell’area delle Fornaci.

Per motivi ancora da accertare il parapiglia è scattato

tra un gruppo di giovanissimi.

Due le persone rimaste ferite: entrambi maschi, un 17enne

e un 18enne. Sono stati portati rispettivamente all’ospedale

di Circolo di Varese e al Sant’Anna di Como. Sul posto anche un elicottero decollato da Como e i carabinieri

di luino per i rilievi del caso.

Il secondo episodio

si è verificato invece nella tarda serata di Ferragosto a Castronno. Un uomo quarantenne è stato vittima di un accoltellamento in strada intorno alle 23.30. È successo in via Belvedere, nei pressi

dei giardini pubblici. Colpito nell’area del torace, l’uomo è stato soccorso sul posto dai sanitari e quindi trasportato

in ospedale a Varese, dove è stato ricoverato poco dopo

la mezzanotte in condizioni gravi con il codice rosso.

Sul luogo dell’aggressione

sono giunti anche i carabinieri

per ricostruire la dinamica

di quanto accaduto.

Le due aggressioni

di Ferragosto fanno seguito

a quella avvenuta solo poche settimane fa a Jerago con Orago, quando si era verificata una rissa tra stranieri con sette feriti. L.C.