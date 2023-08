Rissa a Brescia: guerriglia nel centro città tra litigi sui social

Litigano sui social network, si danno appuntamento dal vivo per regolare i conti e scoppia il caos. In due rimangono feriti, gli altri invece di dileguano. Rissa nella tarda serata di sabato in centro, tra piazza Vittoria e il bar Tinello, che fa angolo con via IV Novembre e si affaccia proprio sulla piazza. Una decina di ragazzi se le sono date di santa ragione, spintonandosi, dandosi pugni e infrangendo bottiglie. Ad avere la peggio sono stati due ventenni tunisini, che hanno riportato qualche ferita ma hanno rifiutato di farsi medicare in pronto soccorso. Stando alla ricostruzione dei carabinieri il gruppo - chi ha partecipato alla serata di violenza è in corso di identificazione, ma si ipotizza si tratti principalmente di nordafricani, tra i 18 e i 20 anni - aveva già iniziato a litigare su Instagram qualche ora prima dell’incontro. Le ragioni del diverbio non sono ancora chiare. Comunque sia, in circa dieci hanno deciso di risolvere i conti in sospeso di persona. Intorno alle 23 si sono dati appuntamento nei dintorni di piazza Vittoria, che in estate è affollata di famiglie in cerca di fresco anche a tarda sera, e sotto gli occhi di molti hanno dato vita a una sequenza insulti, schiaffi e pugni. Il branco inseguiva i due giovani tunisini, che hanno cercato di salvarsi dalle botte rifugiandosi nel bar Tinello. Gli aggressori però li hanno seguiti fin dentro il locale, dove la zuffa è proseguita anche a base di bottigliate. Spaventati, baristi e clienti hanno chiamato il 112. Le pattuglie del Radiomobile della compagnia cittadina sono arrivate immediatamente ma alla vista delle sirene e delle divise tra i protagonisti della violenza c’è stato un fuggi-fuggi. Sul posto gli investigatori hanno anche sequestrato un coltello. Non si sa ancora se l’arma sia stata utilizzata. La rissa è stata immortalata dalle telecamere, le cui immagini ora sono al vaglio di chi indaga. Beatrice Raspa