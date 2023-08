Ripreso dalle telecamere Ladro di bici denunciato

La bicicletta elettrica del valore di 2000 euro, era stata rubata in strada. I carabinieri di Appiano Gentile (como) sono riusciti a recuperarla e restituirla al proprietario nel giro di un paio di giorni. A mettere i militari sulla pista giusta le immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso il furto. A compierlo un italiano di 23 anni, senza fissa dimora, già conosciuto. Due appuntati, liberi dal servizio, lo hanno intercettato in un centro commerciale della zona. Il giovane è stato denunciato a piede libero per furto aggravato, la bicicletta riconsegnata alla proprietaria. Pa.Pi.