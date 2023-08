Rieletto Collini: "Più valore per i negozi" a Busto Arsizio Confcommercio Ascom di Busto Arsizio e Medio Olona, sotto la guida di Rudy Collini per il secondo mandato, punta a valorizzare i negozi di prossimità come traino fondamentale per l'economia locale. Obiettivo: farli diventare sempre più centrali nello sviluppo urbano del territorio.