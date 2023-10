Rete di piste ciclabili. Avanti tutta con i lavori

Proseguono i lavori in città per migliorare le corsie ciclabili collegando i tratti già presenti nel tessuto urbano, secondo il progetto denominato "Gipadua" (cucitura), di cui è cominciato il primo lotto di interventi, finanziato con una parte dei contributi ministeriali per la mobilità sostenibile, illustrato nei mesi scorsi dall’assessore alla Mobilità Salvatore Loschiavo. In corso Europa è stata disegnata la corsia ciclabile percorribile nel senso di marcia contrario al senso unico delle auto (da piazza Manzoni a via Cavallotti), prevista anche quella nella stessa direzione delle vetture, tracciato ben definito nei giorni scorsi sull’asfalto anche tra piazza De Gasperi e piazza Manzoni. L’assessore Loschiavo fa notare che "è stata anche l’occasione per ripristinare completamente la corsia ciclabile di via Magenta, che sentiva gli effetti dell’usura". Nei giorni scorsi sono stati completati anche i lavori di ripristino della segnaletica in via Mazzini ed è stata realizzata una "casa avanzata" per le biciclette al semaforo, all’angolo con via Dante.